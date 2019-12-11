Испания: Telefonica ограничит сотрудничество с Huawei

Среда, 11 Декабрь 2019 Испания Испания

Испания: Telefonica ограничит сотрудничество с Huawei

Крупнейший оператор связи Испании ограничит сотрудничество с Huawei.

Китайская компания Huawei станет не единственным поставщиком основного оборудования для развёртывания инфраструктуры мобильной связи пятого поколения испанского оператора Telefonica.

Об этом сообщает Reuters.

Китайский производитель телекоммуникационного оборудования является стратегическим партнёром компании Telefonica. При развёртывании сетей 3G и 4G в Испании Telefonica использовала исключительно оборудование Huawei. Представитель компании рассказал, что сотрудничество с Huawei будет продолжено и при создании базовой сети 5G, однако часть оборудования будет закуплено у другого поставщика, пишет regnum.ru.

Издание отмечает, что в связи со спорами о безопасности оборудования Huawei подобной стратегии придерживаются и другие европейские операторы, включая британскую Vodafone и Deutsche Telekom.

Напомним, о недопустимости использования оборудования Huawei заявляет правительство США. Американские чиновники не представляют никаких доказательств, однако настаивают на отказе от использования китайского телекоммуникационного оборудования при создании базовых сетей 5G.

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