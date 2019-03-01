Испания: телефонная служба поддержки беременных женщин

Пятница, 01 Март 2019 Испания Испания

Испания: телефонная служба поддержки беременных женщин

В марте в Мадриде начнет работать телефонная служба поддержки беременных женщин.

В городах сообщества Мадрид с марта будет запущена бесплатная телефонная служба поддержки для оказания помощи беременным женщинам. Она станет частью более крупного проекта по поддержке семей в округах Мадрида, реализация которого запланирована на 2016-2021 годы. Об этом в понедельник сообщила советник по социальным и семейным вопросам Лола Морена, пишет espanarusa.com.

Общаться по телефону с будущими мамами будет штат специально подготовленных психологов и социальных работников, которые помогут женщинам разобраться, какого рода поддержку (социальную, медицинскую или образовательную) они могут получить в различных административных органах управления государственного, провинциального и местного уровня, а также помогут подобрать наиболее близко расположенную к месту жительства женщины организацию, поддержка которой необходима будущей матери.

В случае, если звонящая беременная женщина продемонстрирует явные симптомы тревожности и крайней обеспокоенности или сообщит о том, что нуждается в решении какой-то сложной личной проблемы, психологи сразу же смогут дать ей профессиональную консультацию по телефону.

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