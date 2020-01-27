Испания: тело казахского бизнесмена найдено на вилле в Аликанте

Его тело нашёл садовник на вилле в Аликанте, которую снимал бизнесмен.

Сабалаков лежал лицом вниз. К тому моменту, когда садовник обнаружил его, бизнесмен был уже мёртв. Правоохранительные органы исключают версию убийства. А по словам представителя МИД Казахстана, Сабалаков умер из-за болезни. В ближайшее время его тело будет отправлено на родину, пишет noticia.ru.

Сабалаков занимался инвестиционным бизнесом.