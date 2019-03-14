Испания: темпы роста Inditex снизились

Продажи текстильной корпорации выросли на 3,2% до 26,1 млрд евро, однако темпы роста были ниже чем в предыдущие годы. Несмотря на положительную динамику прибыли прошлогодний результат оказался для компании худшим с 2013 года.

Прибыль корпорации до вычета налогов, процентов, износа и амортизации установилась на уровне 5,5 млрд евро, увеличившись на 3% по сравнению с прошлым годом, пишет noticia.ru.

Прибыль Zara и Zara Home выросла на 3,2% до 18 млрд евро, Pull&Bear – на 6,6% до 1,9 млрд Massimo Dutti – на 2% до 1,8 млрд, Bershka – на 0,5% до 2,2 млрд, Stradivarius – на 3,6% до 1,5 млрд, Oysho – на 2,6% до 585 млн, Uterqüe – на 4,1% до 101 млн.

Рост продаж в магазинах брендов, входящих в состав Inditex, наблюдался во всех странах и регионах и составил 4%. В интернет-магазинах продажи выросли на 27% до 3,2 млрд евро.

Штат Inditex составляет почти 174,5 тысяч человек, что на 1,5% больше чем годом ранее. По состоянию на конец января 2019 года, число магазинов группы по всему миру составляло 7490, на 15 больше по сравнению с прошлым годом.

Как сообщает 20 minutos, в 2019 году группа планирует внедрить новый план развития, ориентированный на повышение продаж. Он также будет предусматривать обновленную систему бонусных выплат для сотрудников.