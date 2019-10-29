Испания: Тенерифе вошел в число лучших гольф-направлений мира

Вторник, 29 Октябрь 2019 Испания Испания

Испания: Тенерифе вошел в число лучших гольф-направлений мира

В список 15 лучших направлений для гольф-туризма вошел остров Тенерифе.

Рейтинг на 2020 год был озвучен на международной выставке Golf Travel Market, которая проходила в Марракеше, пишет noticia.ru.

Представитель Тенерифе Давид Перес отметил, что попадание в мировой топ-15 говорит о признании бренда Tenerife Golf, однако впереди еще много работы, особенно после краха британского туроператора Thomas Cook.

«Когда туроператоры и агентства, связанные с гольфом, подбирают направления для своих клиентов, Тенерифе входит в число основных вариантов», - утверждает Перес.

В 2020 году главным гольф-направлением станет португальский регион Алгарве.

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