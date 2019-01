Испания: The Beach Boys выступят на летнем фестивале в Марбелье

Концерт калифорнийских серф-рокеров состоится 11 июля в 20:00.

Организаторы всемирно известного фестиваля на Коста-дель-Соль отметили, что немногие артисты могут сравниться по духу и атмосфере с The Beach Boys, что, по их мнению, сделает этот вечер на Starlite особенным, пишет noticia.ru.

На счету обладателей двух премий «Грэмми» 29 студийных альбомов, включая синглы Good Vibrations, Surfin и I get around, ставшие хитами. За полвека существования группы ее диски разошлись по всему миру тиражом более 100 млн копий, а журнал Rolling Stone поместил The Beach Boys на 12 место в рейтинге лучших групп всех времен.

В настоящее время группу возглавляют Майк Лав и Брюс Джонсон. В предыдущий раз они приезжали на Коста-дель-Соль в 2014 году.

В число участников следующего фестиваля Starlite также вошли Il Divo, Малума, Noche Movida, Дайана Кролл, Рафаэль, Меленди, Давид Бисбаль, Ketama, Morat, Los Morancos, God Save the Queen, Малу и другие.