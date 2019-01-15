Испания: торговцев в барселонском метро попросили на выход

Муниципальная полиция и полиция Каталонии совместными силами в прошлый вторник проводили операцию по освобождению вестибюлей метро от так называемых «мантерос», нелегальных торговцев контрафактом . Renfe объясняет свои действия заботой о безопасности пассажиров в случае экстренной эвакуации или происшествия, пишет espanarusa.com.

В итоге операции было конфисковано 915 объектов незаконной торговли и выписан 21 штраф за нелегальное предпринимательство. Теперь такие операции будут проводиться регулярно, чтобы предотвратить возвращение торговцев контрафактом после полицейских рейдов. Сотрудничество Национальной сети железных дорог Испании c Guardia Urbana и Mossos d’Esquadra является лишь частью мер по избавлению метро от «мантерос», иммигрантов-нелегалов. В прошлом году по поводу нелегальной торговли в метро в полицию поступило 600 телефонных звонков.