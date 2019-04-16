Испания: торговые центры пользуются спросом

Как показывает исследование, проведенное ведущей испанской газетой El País, с развитием электронной коммерции практически во всех странах наблюдается тенденция к закрытию крупных торговых центров – в первую очередь, расположенных за городской чертой. Только в США по ходу позапрошлого года было закрыто 8600 коммерческих центров в стиле «все под одной крышей», и еще около 300 решено покинуть на протяжении ближайших пяти лет. Аналогичная ситуация наблюдается в Шотландии, где на аукцион был выставлен торговый центр Kirkcaldy по стартовой цене в 1 фунт стерлингов. Предполагается, что в Великобритании на грани исчезновения находятся еще 200 таких заведений, пишет espanarusa.com.

Единственным исключением из числа развитых стран мира является Испания, где число торговых центров продолжает расти. В прошлом году их число увеличилось на 2,9%, и все говорит за их дальнейший рост в обозримом будущем. Так, в Севилье появится огромный комплекс Lagoh, а под Мадридом – Coslada, чья площадь составит 90 тысяч квадратных метров.

Испанское «исключение из правила» объясняется во многом тем, что 96% жителей страны предпочитают делать покупки «вживую», а не по Интернету. К тому же поход в торговый центр сопряжен с отдыхом для взрослых и развлечениями для детей, чего не могут предложить онлайн-компании. Многие из коммерческих центров в других странах закрылись не только по причине неудачного местоположения, но и потому что не могли предложить своим посетителям ничего кроме магазинов и парковки.