Испания: транспорт под окном увеличивает опасность инсульта

Четверг, 19 Сентябрь 2019 Испания Испания

Испания: транспорт под окном увеличивает опасность инсульта

Исследование продемонстрировало, что люди, которые живут по соседству с загруженными дорогами, на 30% чаще сталкиваются с инсультами.

Это связано с тем, что они испытывают больший уровень стресса и реже занимаются спортом.

Ученые обследовали здоровья свыше 2 700 жителей Испании и выяснили, что проживание рядом с загруженной автотрассой увеличивает риск инсульта почти на треть. При этом авторы исследования не смогли объяснить, объясняется ли эта опасность повышенным уровнем шума, или загрязнениями воздуха и в целом менее полезной для жизни территорией. Но эксперты предполагают, что жизнь в таких загруженных автомобилями районах увеличивает уровень стресса и повышает артериальное давление. Кроме того, местные жители реже занимаются спортом, пишет medikforum.ru.

Исследователи из больницы Hospital del Mar Medical Research Institute в Барселоне вместе с коллегами из Brown University в США тщательно изучали истории болезней пациентов с инсультами в период с 2005 по 2014 годы. Этот анализ и продемонстрировал, что проживающие в районах с очень интенсивным трафиком люди сталкиваются с этим опасным нарушение мозгового кровообращения на 30% чаще, чем те, кто живёт в более спокойных и зеленых зонах. Самое печальное, что речь шла о повышенной угрозе наиболее тяжёлого инсульта, который сопровождается двумя и более выраженными симптомами вроде параличей, нарушений речи, снижения сознания или проблем с памятью.

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