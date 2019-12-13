Испания: три футболиста получили по 38 лет тюрьмы за изнасилование

Пятница, 13 Декабрь 2019 Испания Испания

Испания: три футболиста получили по 38 лет тюрьмы за изнасилование

Испанским футболистам Карлосу Куадрадо, Виктору Родригесу и Раулю Кальво, которых обвинили в изнасиловании несовершеннолетней, вынесли приговор.

Как сообщает "Спорт-Экспресс" со ссылкой на AP, бывшие игроки клуба "Андрадина", выступающего в четвертом футбольном дивизионе Испании, были признаны судом виновными. Каждому из них назначено наказание в виде 38 лет тюрьмы. В настоящее время неизвестно, будут ли спортсмены оспаривать решение суда, пишет ren.tv.

По данным следствия, мужчины совершили действия сексуального характера в отношении 15-летней девочки. Это произошло в 2017 году.

Обвиняемые утверждают, что не знали о реальном возрасте девочки, а также отрицают какие-либо сексуальные отношения с ней.

Фотогалерея

  • Выставка 240 лет дипломатических отношений Россия-Португалия
  • 1. Торговый центр Polygone Riviera, Франция
  • Названия на банках с напитками написаны шрифтом Брайля
  • «Бессмертный полк» в Лиссабоне
  • Веллингтон, Новая Зеландия
  • Фотографии года по версии World Press Photo
  • Лучшие отели Португалии
  • Победители фотопремии Nature Photographer of the Year
  • Креативные сладости - произведения искусства
  • Фрегат «Штандарт» приглашает на борт
  • Португалия: Парусная регата в акватории Кашкайша
  • Метрополитен-музей, Нью-Йорк (США)