Испания: три футболиста получили по 38 лет тюрьмы за изнасилование

Как сообщает "Спорт-Экспресс" со ссылкой на AP, бывшие игроки клуба "Андрадина", выступающего в четвертом футбольном дивизионе Испании, были признаны судом виновными. Каждому из них назначено наказание в виде 38 лет тюрьмы. В настоящее время неизвестно, будут ли спортсмены оспаривать решение суда, пишет ren.tv.

По данным следствия, мужчины совершили действия сексуального характера в отношении 15-летней девочки. Это произошло в 2017 году.

Обвиняемые утверждают, что не знали о реальном возрасте девочки, а также отрицают какие-либо сексуальные отношения с ней.