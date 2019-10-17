Испания: турист дошел пешком до аэропорта Барселоны и умер

Четверг, 17 Октябрь 2019 Испания Испания

Испания: турист дошел пешком до аэропорта Барселоны и умер

Пожилому французскому туристу пришлось пешком добираться до аэропорта Барселоны, что спровоцировало инфаркт с летальным исходом.

Из-за массовых беспорядков в Барселоне подъезды к аэропорту оказались заблокированы. В связи с этим некоторым пассажирам пришлось добираться в «Эль-Прат» пешком. Среди них был и 65-летний француз, который с чемоданами прошел около трех километров и упал в обморок на парковке аэропорта. Туриста госпитализировали, но спасти не смогли. По некоторым данным, у мужчины были проблемы с сердцем, пишет noticia.ru.

Напомним, в последние дни в Барселоне проходят акции протеста из-за приговора, который суд вынес 12 политикам за организацию референдума о независимости.

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