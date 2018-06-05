Испания: туристический автобус Барселоны вышел на ночной маршрут

В число этих мест входят площадь Каталонии, Дом Батльо, Ла-Педрера, башня Агбар, Национальный театр Каталонии, больничный комплекс Сан-Пау, собор Святого Семейства, площадь Испании, Олимпийское кольцо, Парк Сьютаделья, Французский вокзал, Триумфальная арка и многие другие. El Barcelona Bus Turístic также сделает остановку у Волшебных фонтанов Монжуика, чтобы пассажиры могли полюбоваться на знаменитое музыкально-световое шоу, пишет espanarusa.com.

Во время поездки, которая в среднем занимает два с половиной часа, можно будет прослушать сопроводительный комментарий о каждом из этих мест на испанском, каталанском и английском языках. Отправление на экскурсию будет осуществляться с остановки Туристического автобуса на площади Каталонии в 21:30 по пятницам, субботам и воскресеньям.

Барселона является одним из немногих городов мира, предлагающих ночной туристический сервис, которым в прошлом году воспользовалось более 5600 человек. Число мест ограничено, поэтому представители Управления городского транспорта рекомендуют резервировать их заранее на портале Barcelona Smart Moving, в офисах Barcelona Turisme или информационных пунктах. Кроме того, билеты продаются на дневных рейсах автобуса. Их цена составляет 20 евро для взрослых и 10 евро для детей в возрасте от 4 до 12 лет.