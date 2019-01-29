Испания: туристов в Льорет-де-Мар будут отслеживать

Передвижение туристов по такому популярному городу, как Льорет-де-Мар, будут отслеживать по мобильному телефону – сделать это позволит инновационный проект, который был представлен в среду на Международной ярмарке туризма Fitur.

Согласно информации, представленной муниципальными властями, работа будет осуществляться с помощью мобильного оператора Orange España и компании Mabrian Technologies, специализирующейся на анализе информации, полученной из различных источников в сфере туризма.

Новое соглашение, позволяющее туристам из разных стран общаться по телефону без дополнительной оплаты, значительно увеличило частоту его использования. При этом мобильные телефоны передают четыре миллиона данных в минуту, которые регистрируются антеннами на башнях телекоммуникаций и сообщают о том, где находятся и куда движутся владельцы телефонов.

Новое техническое решение Flux Vision, которое использует оператор Orange при помощи аналитической компании Mabrian Technologies, позволит с большей точностью идентифицировать национальность находящихся в Льорет-де-Маре туристов, пишет espanarusa.com.

Собранные данные позволят отследить маршруты путешественников, а также места, выбранные ими для ночлега, что позволит сравнить полученную информацию с данными прошлых лет и в дальнейшем использовать их для лучшего контроля концентрации туристов в разных районах этого каталонского города.

Компания Orange и официальные лица, ответственные за сферу туризма в Льорет-де-Маре, разделили город на несколько зон, так чтобы было легче идентифицировать полученную информацию и анализировать изменения в разных районах в течение всего дня, при этом гарантируя туристам невмешательство в их частную жизнь.

Роль компании Mabrian Technologies заключается в получении данных в такой форме, которая делает анализ легким и удобным процессом.

Новый поток данных добавится к тем, что определяют интересы, впечатления и уровень удовлетворения туристов: этой информацией они делятся в социальных сетях и на сайтах онлайн-отзывов.

Еще одним полезным инструментом станет анализатор цен на услуги гостиниц среднего размера и расходы во время пребывания в городе, которые будут получены благодаря анализу операций с кредитными картами MasterCard.

Элизабет Киган, отвечающая за сферу туризма в Льорет-де-Маре, объяснила, что использование этих новых данных позволит муниципалитету эффективнее использовать свои ресурсы. «Новая платформа Mabrian Technologies, с которой мы еще только знакомимся, это очень полезный инструмент, который поможет нам оперативно получать информацию и быстро принимать важные решения», – подчеркнула Киган.