Испания: туристу грозят 6 лет тюрьмы за неоплаченный ужин

Мужчина пришел в ресторан и заказал устрицы, пасту с опарами, морепродукты и несколько бутылок вина. Отужинав, он заявил, что денег у него нет. Официанты вызвали полицию, пишет noticia.ru.

Дело дошло до суда. Выяснилось, что мужчина регулярно так делал. Учитывая это, а также то, что мужчина поужинал на сумму больше 400 евро, ему грозит реальный тюремный срок до 6 лет.