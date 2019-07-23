Испания: туристу грозят 6 лет тюрьмы за неоплаченный ужин
Итальянский турист, не заплативший за ужин в одном из ресторанов на Форментере, может попасть за решетку на 6 лет.
Мужчина пришел в ресторан и заказал устрицы, пасту с опарами, морепродукты и несколько бутылок вина. Отужинав, он заявил, что денег у него нет. Официанты вызвали полицию, пишет noticia.ru.
Дело дошло до суда. Выяснилось, что мужчина регулярно так делал. Учитывая это, а также то, что мужчина поужинал на сумму больше 400 евро, ему грозит реальный тюремный срок до 6 лет.