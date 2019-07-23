Испания: туристу грозят 6 лет тюрьмы за неоплаченный ужин

Вторник, 23 Июль 2019 Испания Испания

Испания: туристу грозят 6 лет тюрьмы за неоплаченный ужин

Итальянский турист, не заплативший за ужин в одном из ресторанов на Форментере, может попасть за решетку на 6 лет.

Мужчина пришел в ресторан и заказал устрицы, пасту с опарами, морепродукты и несколько бутылок вина. Отужинав, он заявил, что денег у него нет. Официанты вызвали полицию, пишет noticia.ru.

Дело дошло до суда. Выяснилось, что мужчина регулярно так делал. Учитывая это, а также то, что мужчина поужинал на сумму больше 400 евро, ему грозит реальный тюремный срок до 6 лет.

Фотогалерея

  • 1. Торговый центр Polygone Riviera, Франция
  • Названия на банках с напитками написаны шрифтом Брайля
  • «Бессмертный полк» в Лиссабоне
  • Веллингтон, Новая Зеландия
  • Фотографии года по версии World Press Photo
  • Лучшие отели Португалии
  • Победители фотопремии Nature Photographer of the Year
  • Креативные сладости - произведения искусства
  • Фрегат «Штандарт» приглашает на борт
  • Португалия: Парусная регата в акватории Кашкайша
  • Метрополитен-музей, Нью-Йорк (США)
  • Португалия: Монастырь Баталья