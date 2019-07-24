Испания: туристы поплавали в токсичном озере ради фото

Среда, 24 Июль 2019 Испания Испания

Испания: туристы поплавали в токсичном озере ради фото

Туристы искупалась в токсичном озере ради эффектного фото для соцсетей и попали в больницу.

Об этом сообщает The Sun.

Путешественница, имя которой не раскрывается, погрузилась в озеро Монте Неме, расположенное в регионе Галисия, Испания. «Я погрузилась в воду, потому что она была прекрасна», — объяснила она, описывая водоем с голубой водой. Девушка также добавила, что рядом с озером не стоит ни одного знака, запрещающего купание. После заплыва туристка мучилась приступами тошноты и кожным раздражением. Однако, по ее словам, это того стоило.

Кроме того, от вод Монте Неме пострадала и популярная испанская блогерша Uxia. Искупавшись, она две недели страдала от аллергических высыпаний.

По словам врача больницы Ла-Коруньи Мануэля Феррейро, кратковременное пребывание в токсичной воде озера вызывает раздражение кожи и глаз, а более длительное приводит к заболеваниям желудка, рвоте и диарее.

В настоящий момент местная экологическая организация Salvemos Cabana настаивает на ограничении доступа туристов к озеру.

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