Испания: туристы поплавали в токсичном озере ради фото

Об этом сообщает The Sun.

Путешественница, имя которой не раскрывается, погрузилась в озеро Монте Неме, расположенное в регионе Галисия, Испания. «Я погрузилась в воду, потому что она была прекрасна», — объяснила она, описывая водоем с голубой водой. Девушка также добавила, что рядом с озером не стоит ни одного знака, запрещающего купание. После заплыва туристка мучилась приступами тошноты и кожным раздражением. Однако, по ее словам, это того стоило.

Кроме того, от вод Монте Неме пострадала и популярная испанская блогерша Uxia. Искупавшись, она две недели страдала от аллергических высыпаний.

По словам врача больницы Ла-Коруньи Мануэля Феррейро, кратковременное пребывание в токсичной воде озера вызывает раздражение кожи и глаз, а более длительное приводит к заболеваниям желудка, рвоте и диарее.

В настоящий момент местная экологическая организация Salvemos Cabana настаивает на ограничении доступа туристов к озеру.