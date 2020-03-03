Испания: турнир DreamHack Оpen Sevilla 2020 перенесли в Мадрид

Как сообщает HLTV, причины такого решения администрация не объяснила, но уточнила, что даты проведения турнира не изменятся — с 11 по 13 декабря.

В декабре DreamHack сообщила, что в 2020 году планирует провести 11 киберспортивных турниров. Из них два ивента должны были пройти в Испании: в Валенсии в июле и в Севилье в декабре, пишет yandex.ru.

DreamHack Madrid 2020 состоится на площадке IFEMA Fair and Congress Centre, где уже проходили соревнования по CS: GO от LVP. Восемь команд разыграют призовой фонд в размере 100 тыс. долларов.

Напомним, что 9 декабря 2019 года исполнилось 25 лет с момента проведения первого игрового ивента DreamHack.