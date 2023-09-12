Испания: турпоток превысил допандемийный уровень

Вторник, 12 Сентябрь 2023 Испания

Испания: турпоток превысил допандемийный уровень

Турпоток в Испанию в июле превысил допандемийный уровень.

Число туристов, посетивших Испанию в июле, увеличилось на 11,4% в годовом выражении и превысило допандемийный уровень, сообщает Национальный институт статистики страны.

За месяц Испанию с туристическими целями посетили 10,1 млн человек, что на 2,6% больше, чем в том же месяце 2019 года — до того, как пандемия коронавируса привела к закрытию границ.

Больше всего туристов прибыло из Великобритании (2 млн, +7%), Франции (1,6 млн, +11%) и Германии (1,1 млн, +4,8%).

Наиболее значительный прирост турпотока в Испанию продемонстрировали США (+28,9%), Португалия (+18,5%) и Италия (+17,8%).

В июле туристы потратили в стране 13,85 млрд евро, на 16% больше, чем годом ранее и в июле 2019 года без учета инфляции. Доходы испанской туристической отрасли должны стимулировать экономический рост сверх прежних прогнозов, отмечали аналитики BBVA Research в начале этого года.

Самыми посещаемыми автономными сообществами в июле стали Балеарские острова (24,1% от общего числа туристов), Каталония (22,9%) и Андалусия (13,3%).

На текущий момент Испания занимает второе место после Франции по объему турпотока в страну.

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