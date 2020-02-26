Испания: тысяча туристов закрыта на карантин на Канарах

Среда, 26 Февраль 2020 Испания Испания

Испания: тысяча туристов закрыта на карантин на Канарах

В отеле H10 Costa Adeje Palace на острове Тенерифе в Испании из-за выявления коронавируса у одного из постояльцев около тысячи туристов закрыли на карантин.

Уточняется, что заболевший – итальянский врач, который приехал в Испанию в отпуск. Сейчас он находится в изоляции от других постояльцев, а полиция следит, чтобы никто не выходил из здания отеля, пишет euromag.ru.

Это третий случай заболевания коронавирусом в Испании.

Из-за вспышки коронавируса в 12 городах Италии введен карантин. По последним данным, число заразившихся в Италии превысило сто человек - это самое большое количество в Европе и за пределами Китая.

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