Испания: тысяча туристов закрыта на карантин на Канарах

Уточняется, что заболевший – итальянский врач, который приехал в Испанию в отпуск. Сейчас он находится в изоляции от других постояльцев, а полиция следит, чтобы никто не выходил из здания отеля, пишет euromag.ru.

Это третий случай заболевания коронавирусом в Испании.

Из-за вспышки коронавируса в 12 городах Италии введен карантин. По последним данным, число заразившихся в Италии превысило сто человек - это самое большое количество в Европе и за пределами Китая.