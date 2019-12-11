Испания: тюрьма за неосторожность

Среда, 11 Декабрь 2019 Испания Испания

Испания: тюрьма за неосторожность

В Таррагоне прохожему, толкнувшему человека на электросамокате, грозит тюрьма.

Один год тюрьмы и почти 3 тысячи евро штрафа требует сторона обвинения для прохожего, толкнувшего человека, управлявшего электросамокатом, пишет noticia.ru.

Инцидент произошел 14 августа на улице Ровира-и-Виргили в Таррагоне. Мужчина двумя руками оттолкнул проезжавшего по тротуару самокатчика. Тот упал и получил ушиб подбородка, поранил локоть, травмировал колено. На лечение ушло 10 дней. Пострадавший не мог ходить на работу.

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