Испания: тюрьма за неосторожность

Один год тюрьмы и почти 3 тысячи евро штрафа требует сторона обвинения для прохожего, толкнувшего человека, управлявшего электросамокатом, пишет noticia.ru.

Инцидент произошел 14 августа на улице Ровира-и-Виргили в Таррагоне. Мужчина двумя руками оттолкнул проезжавшего по тротуару самокатчика. Тот упал и получил ушиб подбородка, поранил локоть, травмировал колено. На лечение ушло 10 дней. Пострадавший не мог ходить на работу.