Испания: у берегов Барселоны предлагают создать остров

Четверг, 17 Январь 2019 Испания Испания

Испания: у берегов Барселоны предлагают создать остров

У берегов Барселоны предлагают создать остров и застроить его социальным жильем.

Немецкий бизнесмен Карл Якоби, выдвинувший свою кандидатуру на пост мэра Барселоны, предлагает построить 300 тысяч квартир на искусственном острове, чтобы решить проблему с нехваткой социального жилья.

С такой идеей Якоби выступил на презентации своей предвыборной кампании, которая состоялась в минувшие выходные на площади Сан-Жауме в каталонской столице. Кандидата вдохновил на эту идею пример Дубая, у берега которого активно создаются искусственные острова, пишет noticia.ru.

Якоби получил известность, после того как на встрече с председателем каталонского парламента Рожером Торрентом потребовал тюремного заключения для сепаратистов. Среди других идей, которые он продвигает, защита домов от незаконного захвата, известного как феномен «окупас», с помощью соответствующих законодательных мер.

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