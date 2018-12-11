Испания: у футболиста Лео Месси появился новый самолет

Это большой Gulfstream V 2004 года выпуска, который был видоизменен. Воздушное судно способно преодолевать дальние расстояния. В салоне установлено 16 кресел, которые можно трансформировать в восемь спальных мест, а также две ванные комнаты и две кухни, пишет espanarusa.com.

Во время, свободное от перелетов, самолет будет находиться в ангаре, который строится в аргентинском городе Сан-Фернандо, в провинции Буэнос-Айрес, сообщают аргентинские СМИ.

Самолет не спутаешь ни с каким другим частным воздушным судном, поскольку аргентинский футболист напечатал свой командный номер (10) и имена своейжены идетей (Leo, Antonella, Thiago, Ciro и Mateo) на ступеньках трапа самолета.