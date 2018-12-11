Испания: у футболиста Лео Месси появился новый самолет

Вторник, 11 Декабрь 2018 Испания Испания

Испания: у футболиста Лео Месси появился новый самолет

Звезда футбольного клуба Barcelona Лео Месси только что купил в США роскошный самолет за 15 млн долларов.

Это большой Gulfstream V 2004 года выпуска, который был видоизменен. Воздушное судно способно преодолевать дальние расстояния. В салоне установлено 16 кресел, которые можно трансформировать в восемь спальных мест, а также две ванные комнаты и две кухни, пишет espanarusa.com.

Во время, свободное от перелетов, самолет будет находиться в ангаре, который строится в аргентинском городе Сан-Фернандо, в провинции Буэнос-Айрес, сообщают аргентинские СМИ.

Самолет не спутаешь ни с каким другим частным воздушным судном, поскольку аргентинский футболист напечатал свой командный номер (10) и имена своейжены идетей (Leo, Antonella, Thiago, Ciro и Mateo) на ступеньках трапа самолета.

Фотогалерея

  • 1. Торговый центр Polygone Riviera, Франция
  • Названия на банках с напитками написаны шрифтом Брайля
  • «Бессмертный полк» в Лиссабоне
  • Веллингтон, Новая Зеландия
  • Фотографии года по версии World Press Photo
  • Лучшие отели Португалии
  • Победители фотопремии Nature Photographer of the Year
  • Креативные сладости - произведения искусства
  • Фрегат «Штандарт» приглашает на борт
  • Португалия: Парусная регата в акватории Кашкайша
  • Метрополитен-музей, Нью-Йорк (США)
  • Португалия: Монастырь Баталья