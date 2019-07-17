Испания: у мужчины в аэропорту нашли полкилограмма кокаина

Среда, 17 Июль 2019 Испания Испания

Испания: у мужчины в аэропорту нашли полкилограмма кокаина

У мужчины в аэропорту Барселоны нашли полкилограмма кокаина под париком.

Пассажир рейса Богота-Барселона попытался пронести через таможню 503 грамма кокаина под париком.

65-летний пассажир был задержан в аэропорту Барселоны. Огромный парик и неестественно высоко надетая шляпа сразу насторожили сотрудников правоохранительных органов. Кроме того, мужчина заметно нервничал во время паспортного контроля, пишет noticia.ru.

Помимо наркотиков у колумбийца нашли более 30 тысяч евро.

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