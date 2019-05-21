Испания: у побережья Коста-Бланка появились тропические рыбы

Вторник, 21 Май 2019 Испания Испания

Испания: у побережья Коста-Бланка появились тропические рыбы

У берегов Коста-Бланки стали попадаться рыбы, которые обычно обитают только в тропических водах рядом с Индонезией.

Например, недалеко от Торревьехи на днях выловили суринамского лобота. И это уже второй случай за последний месяц, пишет noticia.ru.

По словам ученых, это говорит о росте температур в Средиземном море и вообще о глобальном потеплении. «Эта рыба очень редко появляется в наших водах. Но, похоже, идет тенденция к ее более частому появлению», - говорят эксперты.

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