Испания: у побережья Коста-Бланка появились тропические рыбы

Например, недалеко от Торревьехи на днях выловили суринамского лобота. И это уже второй случай за последний месяц, пишет noticia.ru.

По словам ученых, это говорит о росте температур в Средиземном море и вообще о глобальном потеплении. «Эта рыба очень редко появляется в наших водах. Но, похоже, идет тенденция к ее более частому появлению», - говорят эксперты.