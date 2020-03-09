Испания: у туриста в отеле Arts в Барселоне обнаружен коронавирус

Понедельник, 09 Март 2020 Испания Испания

Испания: у туриста в отеле Arts в Барселоне обнаружен коронавирус

Анализы подтвердили коронавирус у туриста, который остановился в пятизвездочном отеле в Барселоне.

Известно, что турист жил в отеле Arts с 1 по 4 марта. Сейчас отель работает в нормальном режиме и принимает постояльцев, пишет noticia.ru.

Сам турист госпитализирован. А весь персонал, который мог с ним контактировать, отправлен на карантин. Номер, где находился турист, опечатан. Кроме того, руководство гостиницы уверяет, что в отеле была проведена тотальная химчистка и всё было обеззаражено. Всем постояльцам настоятельно рекомендуют соблюдать меры предосторожности: почаще мыть руки; не дотрагиваться до глаз, носа и рта; стараться держать как минимум метровую дистанцию, общаясь с другими людьми, особенно если кашляют.

Фотогалерея

  • Выставка 240 лет дипломатических отношений Россия-Португалия
  • 1. Торговый центр Polygone Riviera, Франция
  • Названия на банках с напитками написаны шрифтом Брайля
  • «Бессмертный полк» в Лиссабоне
  • Веллингтон, Новая Зеландия
  • Фотографии года по версии World Press Photo
  • Лучшие отели Португалии
  • Победители фотопремии Nature Photographer of the Year
  • Креативные сладости - произведения искусства
  • Фрегат «Штандарт» приглашает на борт
  • Португалия: Парусная регата в акватории Кашкайша
  • Метрополитен-музей, Нью-Йорк (США)