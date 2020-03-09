Испания: у туриста в отеле Arts в Барселоне обнаружен коронавирус

Известно, что турист жил в отеле Arts с 1 по 4 марта. Сейчас отель работает в нормальном режиме и принимает постояльцев, пишет noticia.ru.

Сам турист госпитализирован. А весь персонал, который мог с ним контактировать, отправлен на карантин. Номер, где находился турист, опечатан. Кроме того, руководство гостиницы уверяет, что в отеле была проведена тотальная химчистка и всё было обеззаражено. Всем постояльцам настоятельно рекомендуют соблюдать меры предосторожности: почаще мыть руки; не дотрагиваться до глаз, носа и рта; стараться держать как минимум метровую дистанцию, общаясь с другими людьми, особенно если кашляют.