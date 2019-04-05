Испания: Uber и Cabify обязали отчитываться перед государством

Пятница, 05 Апрель 2019 Испания Испания

Испания: Uber и Cabify обязали отчитываться перед государством

1 апреля вступают в силу новые правила для компаний, работающих по лицензии на аренду автомобиля с водителем (VTC).

Такие компании как Uber и Cabify отныне в обязательном порядке должны предоставлять сведения обо всех выполненных поездках в Министерство развития.

Для этих целей министерство создало специальный онлайн-реестр, который будет работать в пяти автономных сообществах: Каталонии, Арагоне, Балеарских островах, Валенсии и Стране Басков. С его помощью правительство намерено контролировать соблюдение законодательства для автомобилей VTC, которое с недавних пор предусматривает запрет на посадку на улице без заказа в приложении, обязательный предварительный заказ, а также ограничение в 20% для поездок за пределы автономного сообщества, в котором выдана лицензия.

Обладатели лицензий VTC будут вносить в реестр дату и время поездки, начальный и конечный пункт, а также регистрационный знак автомобиля, выполняющего заказ. При выявлении несоответствий Министерство развития будет налагать штрафы на компании. Тем не менее, на протяжении двух месяцев устанавливается переходный период, и штрафовать начнут лишь с 1 июня, пишет noticia.ru.

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