Испания: Uber и Cabify уходят из Барселоны

Понедельник, 04 Февраль 2019 Испания Испания

Испания: Uber и Cabify уходят из Барселоны

Компании Uber и Cabify, которые работают по лицензии VTC (аренда автомобиля с водителем) объявили о своём уходе из Барселоны.

Причиной тому стал новый декрет каталонского правительства, который вступает в силу 1 февраля. Он обязывает водителей работать по предварительному заказу, сделанному не менее чем за 15 минут до поездки.

В компании Uber отметили, что выступают за законодательное регулирование сферы, но подчеркнули, что оно должно быть справедливым. В американской компании заявили, что из-за новых ограничений вынуждены прекратить предоставление услуг, пишет noticia.ru.

С другой стороны, компания указала на то, что решение правительства ограничивает для горожан свободу выбора способа передвижения. В Uber добавили, что лимитов по времени предварительного заказа их услуг нет ни в одной стране Европы и это несовместимо с принципом немедленного предоставления услуг по вызову.

Cabify, в свою очередь, заявила, что новый декрет преследует единственную цель – вытеснить компании сектора VTC из Каталонии и Барселоны. По мнению представителей компании, с его введением правительство полностью разрушит каталонский рынок, на котором они работали и создали более 3 тысяч рабочих мест.

Оператор VTC также привёл данные о том, что в 98,5% случаев время ожидания поездок, которые заказывают через приложение, составляет менее 15 минут.

Обе платформы также поблагодарили своих клиентов из Барселоны и выразили надежду на возвращение на рынок каталонской столицы.

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