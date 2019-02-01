Испания: Uber прекращает работу в Барселоне

Пятница, 01 Февраль 2019 Испания Испания

Испания: Uber прекращает работу в Барселоне

Онлайн-сервис частных пассажирских автоперевозок Uber решил прекратить с пятницы оказание услуг в Барселоне.

Об этом говорится в распространенном в четверг заявлении компании.

Данное решение обусловлено мерами, принятыми каталонскими властями. "Мы вынуждены приостановить услуги Uber в Барселоне", - отмечается в сообщении компании. В частности, региональное руководство одобрило меру, согласно которой пользователи онлайн-сервисов частных пассажирских компаний должны запрашивать услуги минимум за четверть часа. В Uber выразили несогласие с этим решением каталонских властей, пишет euromag.ru.

В Барселоне с 18 по 24 января проходила забастовка таксистов. Они выступали против деятельности онлайн-сервисов частных пассажирских автоперевозок. В настоящий момент бессрочная стачка таксистов продолжается в Мадриде.

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