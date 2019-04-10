Испания: Uber запускает в Мадриде прокат электросамокатов

Uber решил начать с 566 самокатов, которые уже распределены по разным районам столицы. Это весь центр города, районы Arganzuela, Retiro, Salamanca, Chamartín, Tetuán, Chamberí, Fuencarral-El Pardo, Moncloa-Aravaca, La Latina, Carabanchel, Usera, Puente de Vallecas, Moratalaz, Ciudad Lineal, Hortaleza и San Blas-Canillejas.

Арендовать их можно через приложение Uber. Чтобы разблокировать самокат, надо заплатить 1 евро. Дальше - 12 центов в минуту, пишет noticia.ru.