Испания: Uber запускает в Мадриде прокат электросамокатов

Среда, 10 Апрель 2019 Испания Испания

Испания: Uber запускает в Мадриде прокат электросамокатов

Компания Uber выбрала Мадрид для запуска своей первой службы по прокату электросамокатов - JUMP.

Uber решил начать с 566 самокатов, которые уже распределены по разным районам столицы. Это весь центр города, районы Arganzuela, Retiro, Salamanca, Chamartín, Tetuán, Chamberí, Fuencarral-El Pardo, Moncloa-Aravaca, La Latina, Carabanchel, Usera, Puente de Vallecas, Moratalaz, Ciudad Lineal, Hortaleza и San Blas-Canillejas.

Арендовать их можно через приложение Uber. Чтобы разблокировать самокат, надо заплатить 1 евро. Дальше - 12 центов в минуту, пишет noticia.ru.

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