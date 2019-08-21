Испания: убежище для богов на острове Майорка

Все это поспособствовало развитию ресторанного бизнеса в местной рыбацкой деревне. Каждое утро писатель спускался к волшебной бухте, расположившейся между соснами и ароматными кустарниками, чувствуя себя фавном из Древней Греции. В то время там проживали всего четыре семьи рыбаков. Теперь хижины превратились в ресторан, а местные жители готовят прекрасные блюда из свежих морепродуктов для своих посетителей. Не так давно здесь также появился чирингито (пляжное кафе) Can Lluc. Гости отмечают особую атмосферу этого места, которая создается благодаря аутентичности самого ресторана, расположенного в рыбацкой хижине возле моря с невероятно красивым пейзажем, пишет espanarusa.com.

В этот амфитеатр величественной природы сейчас спускаются туристы, но их не так много. Есть небольшая парковка, которая заполняется очень быстро, но тот, кто передвигается на паруснике, яхте или лодке, не имеет этой проблемы. Приближаясь к бухте, люди очаровываются волшебными видами и особым спокойствием, которое отчасти связано с тем, что здесь нет связи. Бухта Deià пленила писателя Роберта Грейвса настолько, что он поселился там в 1929 году и позже был похоронен в деревне. Прошло много времени с тех пор, как талантливый писатель в 1948 году говорил в своей книге La diosa blanca: «Я решил жить на окраине горной деревни Майорки, где жизнь все еще управляется старым сельскохозяйственным циклом. Без моего контакта с городской цивилизацией все, что я пишу, должно быть извращенным и бесстыдным для тех из вас, кто все еще привязан к промышленному оборудованию».

С тех пор изменилось многое. Местные жители с удовольствием включаются в ресторанный бизнес, а многочисленные гости говорят на разных языках. Но магия этого уголка осталась неизменной, сохранив свою аутентичность. «Кухня до сих пор находится в пещере, где все начиналось», – с гордостью делится Франсиска Морелл, последняя представительница семьи, которой принадлежит ресторанный бизнес. Именно эта атмосфера притягивает сюда молодоженов, которые проводят свадебные церемонии в бухте, обмениваясь клятвами вечной любви с видом на закат среди скал.