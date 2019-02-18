Испания: уборщики аэропорта Барселоны объявили забастовку

Сотрудники клининговой компании Valoriza, обслуживающие терминалы T1 и T2 аэропорта Барселоны «Эль-Прат» и центральный офис Управления воздушного транспорта и аэропортов (Aena), объявили забастовку. Акция совпадает с временем проведения всемирной выставки Mobile World Congress (MWC).

Как сообщили в Совете по труду, забастовка пройдет 25-28 февраля. Ее поддерживают профсоюзы CC.OO. и UGT, пишет noticia.ru.

Профсоюзы призывают 430 сотрудников компании присоединиться к акции протеста против нарушения части договоренностей, достигнутых в ходе предыдущих переговоров. Они касались заключения бессрочных контрактов на 40-часовую рабочую неделю для тех работников, которые трудоустроены временно.