Испания: ученики поставят оценки учителям

Такое предложение Государственного школьного совета было отправлено в Министерство образования Испании. Результаты этой ревизии не отразятся на трудоустроенности преподавателей, проверку намерены провести лишь для того, чтобы собрать информацию и разработать планы по улучшению системы образования.

Государственный школьный совет – консультативный орган, в который входят преподаватели, ученики, члены их семей, представители школьной администрации – собрался на прошлой неделе, чтобы проголосовать за 500 предложенных поправок, из которых были приняты только 122. Работа над документом о проверке в школах не закончена, и обсуждение о правилах проведения ревизии продолжится.

Помимо того, что ученики смогут оценить работу отдельных преподавателей, они также смогут дать оценку внутренней организации работы школы и ее инфраструктур. Обучающиеся в начальной школе (от 6 до 12 лет) участвовать в этом опросе не будут, поскольку считается, что в таком возрасте они еще недостаточно объективны, пишет espanarusa.com.

До сегодняшнего дня ни одно испанское правительство не осмеливалось провести оценку преподавательского состава страны. Министр образования Исабель Селаа в ноябре прошлого года объявила о запуске «интегральной» реформы в системе образования, в рамках которой планировалось применить пакет мер, копирующий канадский подход к проблеме, но на данный момент министерство не представило ни одного документа, доказывающего, что работа начата. По словам Селаа, приоритетом является профессиональный уровень школьных преподавателей, оценку которого планируется проводить по образцу университетской системы образования.

Закон об образовании 2006 года в статье 106 признает право школьных администраций на оценку уровня преподавателей при условии их добровольного согласия, и эта статья не была модифицирована в Законе об образовании 2013 года. Но наличие этой статьи никак не отразилось на реальной жизни испанских школ. Учителя среднего звена проходят меньше проверок, чем представители других профессий, а 36% преподавателей не имеют никаких оценочных титулов. Поэтому вопрос о разработке надежной системы формальной оценки профессионализма среди учителей является довольно срочным.

Наилучшим способом определения качества преподавания сегодня считается системный подход, который включает в себя работу специальных инспекторов, анкетирование школьников с целью анализа объема их знаний, возможность учеников оценить работу преподавателей, мнение родителей. Пока же принимаются во внимание только результаты экзаменов.