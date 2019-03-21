Испания: ученые Мадрида создают инновационные продукты из нута

«10 лет назад никто не думал, что можно сделать соевое молоко, а теперь оно стал одним из самых востребованных», – говорит он.

Данные статистики говорят о резком снижении потребления бобовых в регионе Мадрид. Если в 1999 году каждый житель Мадрида потреблял в среднем 4,89 килограмма бобовых в год, то в 2014 году этот показатель снизился до 1,77 килограмма. По мнению Альберто Година, использование бобовых, в частности нута, для изготовления разнообразных продуктов питания поможет этому сектору пережить кризисный период. «Нут – это сезонный продукт, который больше продается зимой. Важно сохранить его потребление и в летний период, как это делают другие страны, которые, например, производят хумус», – рассказывает фермер.

Причиной снижения популярности нута в Испании считается отсутствие времени на его приготовление, так как нут надо варить довольно долго, а также стереотип, что бобовые издавна считаются «пищей для бедных». Во время презентации, проведенной в прошлый четверг в Центре гастрономических инновацией, Даниэль Мартинес, доктор пищевых технологий и ответственный за инновационные исследования IMIDRA, рассказал о пищевой ценности нута и его пользе для здоровья. Он отметил, что есть несколько способов восстановления его популярности, одним из которых является создание продуктов на его основе, не требующих больших затрат времени на приготовление. Институт IMIDRA занимался разработкой продуктов из нута более двух лет. Наиболее развитой линией является альтернатива молочным изделиям, среди которых выделяются несколько видов йогуртов разной консистенции и с разными вкусами. Среди них можно найти жидкий йогурт с ванильным ароматом, нежный классический мусс и черный мусс с добавлением рожкового дерева. Те, кто присутствовал на презентации, отметили, что нут мог бы заменить какао, потому что он оставляет горькое послевкусие. Разработчики также предлагают такие необычные продукты из нута, как мороженое, пудинги и сливки, пишет espanarusa.com.

Закуски, представленные на презентации, напоминают классические картофельные чипсы или кукурузные начос, но, по словам ученых, обладают большей пользой для организма. Они также разработали несколько видов макаронных и хлебобулочных изделий, заменители мяса в виде колбасы, приготовленной из нута и паприки без использования дополнительных ингредиентов. Еще одним инновационным продуктом является веганский соус, похожий на майонез, который можно разнообразить с помощью добавления испанского соуса алиоли (оливковое масло с чесноком).

Все представленные продукты являются экспериментальными, их массовое производство будет зависеть от интереса пищевых компаний, готовых внедрять их на рынок. Также исследователи отмечают, что стоимость нута на сегодняшний день не превышает двух евро за килограмм, что почти не отличается от цен 1970-х годов. По их словам, из килограмма нута при переработке получается почти два килограмма пищевого материала для дальнейшего создания альтернативных продуктов. В институте IMIDRA заявляют, что выгода от инновационного производства в таком случае очевидна, осталось только отследить реакцию потребителей.