Испания: ученые объяснили деформацию лица европейских монархов

Ученые университета Сантьяго-де-Компостела в испанской Галисии пришли к выводу о том, что кровосмесительные браки внутри членов семей австрийских и испанских королей привели к уродливой деформации их лица, в частности, к неестественной форме подбородка, пишет rg.ru.

"Династия Габсбургов была одной из самых влиятельных в Европе, но стала известной благодаря кровосмешению, что, в конечном итоге, привело к ее падению, - сказал ведущий исследователь и генетик Роман Вилас. - Мы впервые доказали, что существует четкая связь между кровосмешением и появлением челюсти Габсбургов".

Для своего исследования профессор Вилас и его коллеги привлекли 10 лицевых хирургов для диагностики степени деформации лица 15 членов династии Габсбургов. Анализ проводился на основе 66 исторических и современных портретов членов династии, отмечает The Daily Mail. "Хотя наше исследование основано на исторических лицах, кровосмешение все еще широко распространено в некоторых географических регионах и среди некоторых религиозных и этнических групп, поэтому сегодня важно исследовать его последствия", - сказал профессор Вилас. По его словам, династия Габсбургов служит своего рода лабораторией для исследователей, потому что уровень инцеста в ней очень высок.

Каждого хирурга попросили найти 11 признаков "челюсти Габсбургов", которые известны как "мандибулярный прогнатизм" (чрезмерное увеличение нижней челюсти), и семь признаков так называемого "дефицита верхнечелюстной кости", которые включают в себя выступающую нижнюю губу и увеличенный кончик носа. Генетики и хирурги также проанализировали уродства, видимые на различных портретах династии, и сравнили это с количеством кровосмесительных браков в их генеалогическом древе.

Исследование показало, что челюсть Габсбургов - заметная деформация лица, которая затронула одноименную европейскую королевскую семью, была результатом 200-летнего инцеста. Точная причина, лежащая в основе предполагаемой взаимосвязи между кровосмешением и габсбургской челюстью, остается неизвестной.

По мнению ученых, инцест между родственниками увеличивает вероятность того, что дети унаследуют две идентичные формы одного гена. Это, в свою очередь, может привести к снижению их общей генетической уязвимости, делая их восприимчивыми к негативным рецессивным признакам.

Ученые выяснили, что нижнечелюстной прогнатизм был наиболее выражен у Филиппа IV, который был королем Испании и Португалии с 1621 по 1640 годы. Кроме того, наибольшая степень верхнечелюстной недостаточности была обнаружена у пяти членов семьи - Максимилиана I, его дочери Маргарет Австрии, племянника Карла I в Испании, правнука Карла Филиппа IV и Карла II в Испании. Наименее затронутым этой деформацией членом семьи была Мария Бургундская, которая вышла замуж за члена династии Габсбургов в 1477 году.

Дом Габсбургов породил различных австрийских и испанских королей и королев. Они занимали трон в европейских странах в 1438-1740 годах. Последствия смешанных браков, которые обеспечили влияние семьи, однако, в конечном итоге оказались роковыми - последний из членов династии - Карл II из Испании оказался неспособен произвести наследника.