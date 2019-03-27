Испания: ученые требуют улучшения экологии в Барселоне

Среда, 27 Март 2019 Испания Испания

Испания: ученые требуют улучшения экологии в Барселоне

Ученые требуют кардинальных мер для улучшения экологии в Барселоне.

В Барселоне 25 марта состоялся Конгресс по вопросам улучшения качества воздуха.

В ходе мероприятия ученые из Высшего совета научных исследований (CSIC) и Глобального института здравоохранения Барселоны (ISGlobal) обратились к политикам с требованием прибегнуть к «кардинальным» мерам по снижению уровня загрязнения воздуха в каталонской столице и ее окрестностях.

Для улучшения качества воздуха предлагается, среди прочего, сократить число автомобилей на дорогах, причем не в отдельно взятые периоды повышенного загрязнения воздуха, а на постоянной основе.

В CSIC отметили, что этим вопросом следовало заняться гораздо раньше. С одной стороны,  в институте предлагают ограничить в городе число автомобилей с большим объемом выбросов, с другой – в долгосрочной перспективе постепенно переходить на более устойчивые модели транспортных средств и активизировать использование общественного транспорта. Также изучаются возможности сокращения загрязнений, производимых автомобилями служб доставки, которые работают с барами и ресторанами, пишет noticia.ru.

Барселона – один из лидеров по плотности транспортных средств на квадратный метр. В столице Каталонии их в четыре раза больше, чем в Лондоне.

Исследователи также отметили как положительный тот факт, что власти признают проблему загрязнения воздуха. В то же время они говорят о необходимости целостного плана по улучшению экологии в городе.

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