Испания: улицы в Мадриде с наибольшим числом ресторанов

Однако расположены они по районам Мадрида весьма неравномерно; есть места, где такие заведения встречаются чуть ли не на каждом шагу, а кое-где придется пройти несколько сотен метров, чтобы найти бар, кафе или ресторан. Наибольшая их концентрация имеет место в Центре (3091), Саламанке (1358 ) и Чамбери (1329), а реже всего они встречаются в Барахасе (359), Мораталасе (248) и Викальваро (198).

Официальный подсчет гастрономических заведений ведет каждый месяц мэрия Мадрида, учитывая бары, рестораны, бары-рестораны, кафе, заведения фастфуда, кафетерии, пабы, таверны, причем на специальную карту наносятся и те из них, что временно закрыты на ремонт. В счет не идут столовые в школах, больницах и резиденциях для пожилых людей, пишет espanarusa.com.

Согласно последним данным столичных властей, абсолютным лидером по плотности нахождения баров и ресторанов является улица Cava Baja, где они расположены практически каждые шесть метров: 53 на расстоянии длиной 320 метров. По численности нет равных Alcalá (200), Bravo Murillo (128) Paseo de la Castellana (124), тогда как больше ни одна улица Мадрида не выходит по этому показателю за пределы сотни. В некоторых зонах уже установлена защита от шума, который часто производят посетители, в других ведется изучение целесообразности применения такой меры.