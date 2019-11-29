Испания: умеренное употребление вина снижает риск болезней сердца

Пятница, 29 Ноябрь 2019 Испания Испания

Испания: умеренное употребление вина снижает риск болезней сердца

В умеренных количествах вино оказалось полезным для сердца. В к таким выводам ученые пришли в ходе исследований.

Испанские ученые исследовали влияние красного вина на сердце. Они пришли к выводу, что в умеренных количествах этот алкоголь только полезен для сердечного здоровья. Вино повышает уровень «хорошего» холестерина и уменьшает воспаления.

Для верности ученые исследовали людей умеренно пьющих разные типы алкоголя, потребители пива и потребители смешанных напитков. Также была группа испытуемых из трезвенников и тех, кто пьет лишь изредка. Показатели количества «полезного» холестерина у любителей смешанного алкоголя был гораздо выше. Этот холестерин – липопротеины высокой плотности, которые способны выводить из организва «плохой» холестерин, пишет fedpress.ru.

Плюс к этому, ученые рассмотрели показатели белка адипонектина. Как правило люди, у которых этого белка слишком мало, страдают ожирением, диабетом, инсультами. Однако красное вино «спасает» и здесь. Люди с высоким содержанием адипонектина в организме периодически позволяют себе бокал вина, пишет «МедикФорум».

Также сегодня ученые рассказали, что виноградный сок может спасти от рака. Причем не важно, органический или из упаковки.

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