Испания: умеренное употребление вина снижает риск болезней сердца

Испанские ученые исследовали влияние красного вина на сердце. Они пришли к выводу, что в умеренных количествах этот алкоголь только полезен для сердечного здоровья. Вино повышает уровень «хорошего» холестерина и уменьшает воспаления.

Для верности ученые исследовали людей умеренно пьющих разные типы алкоголя, потребители пива и потребители смешанных напитков. Также была группа испытуемых из трезвенников и тех, кто пьет лишь изредка. Показатели количества «полезного» холестерина у любителей смешанного алкоголя был гораздо выше. Этот холестерин – липопротеины высокой плотности, которые способны выводить из организва «плохой» холестерин, пишет fedpress.ru.

Плюс к этому, ученые рассмотрели показатели белка адипонектина. Как правило люди, у которых этого белка слишком мало, страдают ожирением, диабетом, инсультами. Однако красное вино «спасает» и здесь. Люди с высоким содержанием адипонектина в организме периодически позволяют себе бокал вина, пишет «МедикФорум».

Также сегодня ученые рассказали, что виноградный сок может спасти от рака. Причем не важно, органический или из упаковки.