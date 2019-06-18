Испания: уникальная пивоварня в Мадриде

Среди красот горной цепи Сьерра-де-Гуадаррама прячется постепенно расширяющееся помещение, где Моника Сомакаррера и Хавьер Террон производят уникальное экологичное пиво под маркой Gabarrera, которое славится далеко за пределами маленького населенного пункта. «Мы хотели создать собственный проект, который не зависел бы от грантов или политических капризов и позволял бы нам, насколько это возможно, оказывать влияние на территориальное и социальное развитие района», – рассказывает Хавьер Террон, добавляя, что оценив несколько вариантов и проверив свои навыки приготовления домашнего пива, они выбрали именно его. За некоторое время до открытия пивоварни они начали обдумывать возможность получения экологического сертификата, что требует того, чтобы 100% сырья, используемого в процессе производства, было экологически чистым. «Проблема пива заключается в том, что в его производстве используются дрожжи, являющиеся микроорганизмами, которые не могут быть сертифицированы. Государственные органы Сообщества Мадрид долгое время не давали нам такую сертификацию. Однако мы получили сертификат, доказав отсутствие вредных примесей и качество сырья. Каждый год мы доказываем свой титул с помощью результатов анализов, подтверждающих отсутствие пестицидов», – с гордостью говорит Моника Сомакаррера.

Они рассказывают, что самым важным для них был именно аспект экологичности, поэтому каждый этап процесса производства пива тщательно контролируется: начиная от качества земли на которой произрастает сырье, до качества воды, которое добавляется во время производства. Их бар, находящийся рядом с пивоварней в маленьком населенном пункте с менее чем 2000 жителей, имеет особую культурную значимость и является местом встречи друзей. В настоящее время пивоварня Gabarrera производит 22 000 литров ремесленного пива без каких-либо химических добавок в год. Его газификация, ароматы и цвета являются результатом натуральных методов производства. Круглый год производятся три фиксированных сорта пива, еще два сорта являются сезонными. Их ингредиентами являются натуральная вода, поступающая из талых водохранилищ горной цепи Сьерра-де-Гуадаррама, экологически чистый ячменный и пшеничный солод, хмель, цельный тростниковый сахар и дрожжи. Производители продают свое пиво как онлайн через свой веб-сайт, так и в своем магазине, расположенном в родном населенном пункте. Также его можно найти во многих магазинах региона Мадрид, пишет espanarusa.com.

Социальная задача создателей пивоварни заключается в обучении и обеспечении занятости жителей близлежащих населенных пунктов, подверженных риску социального отчуждения. На данных у них есть только два сотрудника, но уже разрабатываются грандиозные планы по расширению этого проекта. «В настоящее время мы участвуем в трехлетнем исследовательском проекте по выращиванию местного экологически чистого хмеля вместе с Мадридским институтом сельских, аграрных и пищевых исследований», – рассказывают они. По оценочным данным в регионе Мадрид 200 гектаров неиспользуемой земли можно начать использовать для выращивания хмеля. Так на каждый новый гектар будет создано два дополнительных рабочих места, а также пользу принесет оживление заброшенных почв, что, в свою очередь, поможет развивать сельские районы.

Моника и Хавьер также работают над улучшением системы управления отходами своего проекта. Весь остаток, полученный после переработки пшеницы, ячменя и солода отправляется на козью ферму, чтобы увеличить производство и улучшить качество молока, которое потом поставляется в местные торговые точки. Безотходное производство одного из секторов помогает другому сектору развиваться быстрее. В баре, находящемся рядом с пивоварней, организуются специальные курсы и дегустации, помогающие гостям разбираться в процессах производства и богатой палитре вкусов и ароматов пенного напитка. «Мы не ограничиваем себя, потому что это не проект, предназначенный только для нашего процветания. Параллельно развиваются инструменты, которые способны запустить креативные процессы в нашем регионе. Сейчас мы проживаем прекрасный момент, когда точно знаем, что хотим сделать и двигаемся к этому. Мы нашли баланс между бизнесом и социальной жизнью», – заявляет Моника Сомакаррера.