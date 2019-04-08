Испания упрощает условия самообеспечения электроэнергией

Понедельник, 08 Апрель 2019 Испания Испания

Испания упрощает условия самообеспечения электроэнергией

В Испании вступает в силу декрет, подразумевающий комфортные условия для создания автономной системы обеспечения электроэнергией.

Государство будет поощрять предприятия и кондоминиумы, которые захотят самостоятельно обеспечивать себя электроэнергией. Для этого Испания устраняет различные административные барьеры, а также упрощает технические и экономические требования.

До этого в стране существовала единственная возможность автономного самообеспечения электроэнергией, которая подразумевала подключение к внутренней сети. Теперь же потребители смогут объединяться в единую сеть и подключаться к одному источнику энергии, пишет noticia.ru.

Чиновники уверены, что новые нормы будут стимулировать компании и владельцев жилой недвижимости, расположенных в одном районе, к энергетическому объединению. Например, соседние дома смогут устанавливать общие солнечные панели и вместе пользоваться ими. Это позволяет более гибко подходить к выбору места и ставить панели там, где больше солнечного света.

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