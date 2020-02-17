Испания: Урдангарина опять отпустили домой из тюрьмы

Уже во второй раз.

Инфанта Кристина лично забрала супруга у дверей тюрьмы. С ней был их сын Мигель, пишет noticia.ru.

Ранее Урдангарину разрешили провести Рождество в кругу семьи и выпустили на свободу на четыре дня. При этом руководство колонии учло примерное поведение заключённого и тот факт, что он работает волонтёром с центре для инвалидов.

В Испании некоторые заключенные, у которых есть семьи с маленькими детьми, могут проводить с ними праздники, но не больше 36 дней в год. Однако в каждом конкретном случае решение принимает специальная комиссия.