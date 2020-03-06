Испания: Урдангарину разрешили дважды в месяц выходить из тюрьмы

Такое решение принял пенитенциарный суд Вальядолида.

Ранее Урдангарину дважды разрешали провести небольшой отпуск в кругу семьи. В том числе на Рождество. При этом руководство колонии учло примерное поведение заключённого и тот факт, что он работает волонтёром с центре для инвалидов, пишет noticia.ru.

В Испании некоторые заключенные, у которых есть семьи с маленькими детьми, могут проводить с ними праздники, но не больше 36 дней в год. Однако в каждом конкретном случае решение принимает специальная комиссия.