Испания: уровень загрязненности воздуха в Мадриде снизился

Выводы об уменьшении загрязненности воздуха были озвучены экологической организацией Ecologistas en Acción по результатам первого месяца применения этой меры в центре Мадрида.

«Подтверждается то же самое, что и во многих других городах: сокращение транспортного потока работает, дышится лучше», – утверждают экологи. Однако мера, введенная правительством под руководством мэра Мадрида Мануэлы Кармены, находится на начальном этапе применения, поэтому точные сравнительные данные об ее эффективности можно будет получить только в декабре 2019 года, пишет espanarusa.com.

Для подготовки отчета экологи провели исследования на основе официальных данных измерительных станций мэрии Мадрида. Уровень углекислого газа, зафиксированный на площади Кармен в декабре 2018 года (53 микрограмма/м²), снизился на 20% по сравнению со значением за тот же месяц за средний период 2013–2016 годов (66 микрограммов/м²). Экологическая организация акцентирует внимание на том, что уменьшение загрязненности воздуха в центральной зоне не привело к ее увеличению в других районах города. В декабре 2018-го наблюдалось снижение выбросов углекислого газа на 19 из 24 измерительных станций по всему городу, что в целом понизило уровень загрязненности на 7,8%.

В то же время в Мадриде девятый год подряд фиксируется превышение установленных предельных значений диоксида азота воздухе. Несмотря на этот факт, экологи после анализа качества воздуха оценили 2018 год как «хороший» для экологической ситуации в столице.