Испания: ущерб от беспорядков в Барселоне превысил 2,5 млн евро

Напомним, неделю назад суд вынес приговор 12 политикам, которых приговорили к реальным срокам за участие в организации референдума о независимости Каталонии. В Барселоне и других городах региона начались массовые беспорядки, пишет noticia.ru.

Митингующие перекрывали подъезды к транспортным узлам, вступали в столкновения с полицией, бросали камни и жгли мусорные баки.

При подсчете ущерба власти города не учитывали сверхурочные выплаты уборщикам после беспорядков.