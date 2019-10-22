Испания: ущерб от беспорядков в Барселоне превысил 2,5 млн евро

Вторник, 22 Октябрь 2019 Испания Испания

Испания: ущерб от беспорядков в Барселоне превысил 2,5 млн евро

По данным мэрии Барселоны, ущерб от беспорядков уже превысил 2,5 млн евро.

Напомним, неделю назад суд вынес приговор 12 политикам, которых приговорили к реальным срокам за участие в организации референдума о независимости Каталонии. В Барселоне и других городах региона начались массовые беспорядки, пишет noticia.ru.

Митингующие перекрывали подъезды к транспортным узлам, вступали в столкновения с полицией, бросали камни и жгли мусорные баки.

При подсчете ущерба власти города не учитывали сверхурочные выплаты уборщикам после беспорядков.

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