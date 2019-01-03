Испания: уже 172 магазина в Барселоне перешли на местную валюту

Четверг, 03 Январь 2019 Испания Испания

Испания: уже 172 магазина в Барселоне перешли на местную валюту

172 торговые точки Барселоны уже принимают рек (rec) – городскую валюту, которую запустили в тестовом режиме в октябре 2018 года.

«Гражданская» электронная валюта является частью проекта B-Mincome.  Изначально к инициативе присоединилось 82 магазина в ряде северных районов каталонской столицы, пишет noticia.ru.

Как сообщили в мэрии Барселоны, к настоящему времени число пользователей системы превысило 470 человек.

За три месяца с момента запуска инициативы оборот магазинов в городской валюте составил в среднем 884 река, что эквивалентно 884 евро. При этом более 95% участников отмечают, что с введением системы у них прибавилось клиентов.

В ближайшее время планируется вводить в оборот по 61 тысяче реков ежемесячно.

Желающим присоединиться к системе необходимо скачать и установить мобильное приложение, где можно обменять евро на реки.

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