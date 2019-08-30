Испания уже 20 лет возглавляет мировой рейтинг донорства

На миллион человек здесь приходится 48,3 донора.

Такие данные приводит Министерство здравоохранения Испании.

Почти каждый пятый донор на территории Евросоюза находится в Испании. На эту страну приходится 6% всех доноров в мире. При этом по числу населения Испания занимает лишь 9,1% от всех жителей Европы и 0,6% на мировом уровне.

Кроме того, Испания лидирует по числу трансплантаций. На втором месте – США, пишет noticia.ru.

Что же касается глобальных показателей, то за последний год во всем мире было проведено почти 140 тысяч трансплантаций. Больше всего - почки (36,5%), печени (19%).