Испания: в 2019 году Барселона организует более 30 крупных конгрессов

Данный форум – еще один отличный способ показать город туристу, что имеет большое значение для Барселоны. Согласно прогнозам туристической программы Turisme de Barcelona, в 2019 году в городе пройдет 30 съездов делегатов, а в совокупности это более 350 000 участников.

Среди наиболее важных конгрессов, которые пройдут в Барселоне в следующем году, называют Европейский онкологический конгресс (ESMO), который впервые состоится в Барселоне и соберет на своих площадках до 30 000 человек. Спустя шесть лет в Барселону возвращается Европейский конгресс по вопросам диабета с 15 000 делегатов, пишет espanarusa.com.

Среди форумов, не относящихся к области медицины, можно отметить Конгресс текстильной промышленности ITMA, который собирает более 100 000 делегатов, а также Всемирный конгресс мобильной связи – самое массовое мероприятие такого рода, которое пройдет в Барселоне.

В городе уже есть заявки на проведение съездов на 2023 и 2025 годы. Барселона занимает первое место в мире в сфере организации конгрессов (195 съездов в 2017 году) и также является лидером по организации встреч (2134 в прошлом году). Далеко позади – Вена, Париж и Берлин.