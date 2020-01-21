Испания в 2019 году установила новый рекорд по числу туристов

Вторник, 21 Январь 2020 Испания Испания

Испания в 2019 году установила новый рекорд по числу туристов

Испания в прошлом году установила очередной – седьмой подряд – рекорд по числу принимаемых иностранных туристов.

По предварительным оценкам, в 2019 году страну посетили 83,7 миллиона человек, сообщила на пресс-конференции в Мадриде министр туризма Рейес Марото.

По словам министра, это на 1,2% больше, чем в 2018 году (82,6 миллиона).

"Предварительные оценки 2019 года демонстрируют силу испанского туристического сектора, увеличение туристических расходов, потока иностранных туристов и пассажиропотока в аэропортах", - сказала Марото. При этом туризм она назвала "ключевым сектором для испанской экономики", пишет РИА Новости.

Самый большой рост в прошлом году наблюдался из США (рост 12,7%, 3,3 миллиона туристов в 2019 году) и стран Азии (17,6%, 7,7 миллиона) при падении турпотока из Великобритании (на 1,9% по сравнению с позапрошлым годом, 18,1 миллиона) и Германии (падение на 2%, 11,2 миллиона).

Траты туристов возросли на 2,9% и достигли в совокупности 92,3 миллиарда евро. "Мы делаем ставку на большую рентабельность и качество испанских туристических направлений", - добавила Марото.

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