Испания: в аэропорту Барселоны начинается бессрочная забастовка
В международном аэропорту Барселоны с пятницы, 9 августа, начнется бессрочная забастовка сотрудников службы безопасности.
По данным газеты, к акции могут присоединиться до 500 работников воздушной гавани, которые добиваются повышения зарплаты и улучшения условий труда.
В четверг, 8 августа, сотрудники компании Trablisa, отвечающие за безопасность в аэропорту, проголосовали против продолжения переговоров с работодателем, которые не увенчались успехом.
Руководство воздушной гавани ожидает длинных очередей у контрольно-пропускных пунктов, поэтому путешественникам рекомендовано заранее приезжать в аэропорт, а также проходить регистрацию на рейс через интернет, пишет iz.ru.
1 августа в Барселоне и Мадриде завершилась забастовка таксистов. Акция шоферов против онлайн-сервисов частных пассажирских автоперевозок Uber и Cabify длилась несколько дней.