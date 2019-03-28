Испания: в аэропорту Барселоны построят новое здание

В планах Aena – возвести дополнительное здание-спутник, а также провести реструктуризацию терминала T1 и взлетно-посадочной зоны. В управлении отмечают что работы могут начаться в 2021-2022 году, а к 2026 их планируется завершить, пишет noticia.ru.

Как сообщается в заявлении Aena, открыт конкурс на предоставление технического сопровождения разработки проекта. Сумма контракта составляет 12 млн евро, а продолжительность – 18 месяцев. Контракт включает проектирование здания T1S, реструктуризацию терминала Т1, расширение связующего тоннеля, а также модификацию взлетно-посадочных полос и создание платформы для стоянки самолетов.

К тому же, аэропорт объявил еще один конкурс – на архитектурное сопровождение. Контракт рассчитан на весь период проведения работ – 48 месяцев.