Испания: в аэропорту Барселоны построят новое здание

Четверг, 28 Март 2019 Испания Испания

Испания: в аэропорту Барселоны построят новое здание

Управление воздушного транспорта и аэропортов Aena приняло решение о строительстве нового здания в аэропорту Барселоны «Эль-Прат».

В планах Aena – возвести дополнительное здание-спутник, а также провести реструктуризацию терминала T1 и взлетно-посадочной зоны. В управлении отмечают  что работы могут начаться в 2021-2022 году, а к 2026 их планируется завершить, пишет noticia.ru.

Как сообщается в заявлении Aena, открыт конкурс на предоставление технического сопровождения разработки проекта. Сумма контракта составляет 12 млн евро, а продолжительность – 18 месяцев. Контракт включает проектирование здания T1S, реструктуризацию терминала Т1, расширение связующего тоннеля, а также модификацию взлетно-посадочных полос и создание платформы для стоянки самолетов.

К тому же, аэропорт объявил еще один конкурс – на архитектурное сопровождение. Контракт рассчитан на весь период проведения работ – 48 месяцев.

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