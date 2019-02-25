Испания: в аэропорту Барселоны произошел небольшой пожар

Понедельник, 25 Февраль 2019 Испания Испания

Испания: в аэропорту Барселоны произошел небольшой пожар

В терминале 2 аэропорта Барселоны «Эль-Прат» в субботу утром, 23 февраля, произошло возгорание.

Инцидент случился в ресторане Ribs Burguer & Steak House, расположенном рядом с зоной регистрации.

Терминал быстро наполнился дымом и запахом гари. На место происшествия незамедлительно прибыли бригады пожарных и скорой помощи, пишет noticia.ru.

Работники и посетители, находившиеся в непосредственной близости к ресторану, были эвакуированы. В результате инцидента никто не пострадал.

Возгорание началось в одной из вытяжек в ресторане по неустановленным причинам. Ресторану был нанесен незначительный материальный ущерб.

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