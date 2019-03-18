Испания: в аэропорту будут тестировать систему распознавания лиц

Управление воздушного транспорта и аэропортов Aena готовится к введению в тестовом режиме биометрической системы распознавания лиц в аэропорту Менорки.

Проект реализуется в сотрудничестве с авиакомпанией Air Europa. В Министерстве развития сообщили, что пробы могут начаться уже в марте, а также подчеркнули, что систему будут применять исключительно с согласия пассажиров.

В правительстве уверены, что система позволит ускорить прохождение контроля.

Пассажиры, согласившиеся на биометрическое распознавание лиц, будут избавлены от необходимости представлять документы и смогут автоматически двигаться дальше. Тем не менее, они должны будут в любом случае иметь при себе документы, удостоверяющие личность, пишет noticia.ru.

Тестирование направлено на то, чтобы проверить эффективность биометрических систем, их влияние на скорость прохождения контроля в аэропорту и доступ пассажиров в зону посадки. По результатам тестов будет проанализирована возможность внедрения системы во всех аэропортах, входящих в состав Aena.